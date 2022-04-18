全國最大的都會公園台中中央公園，前年底啟用至今，吸引不少民眾、親子前往體驗；台中市政府建設局表示，隨著水湳經貿園區重大公共建設完成，遊客人數大幅提升，將於6月正式成立專責的「中央公園管理所」，提供遊客更舒適休憩空間及優質諮詢、導覽服務。

台中市長盧秀燕積極建構宜居城市，打造「中央公園」成為都市綠肺，受到民眾喜愛。中央公園前身為舊水湳機場，市府從中畫出67公頃設置「中央公園」，約3座台北大安森林公園的面積，成為全台最大的都會區公園，縱長約2.7公里。

公園前年底啟用後，園區規劃有三色跑道、12項感官設計體驗，還有抹茶湖、芒草區、還有滯洪池等，今年年中的共融公園遊戲區也將完工

建設局長陳大田表示，「中央公園管理所」成立後，首要任務為中央公園兒童遊戲場設置、遊客中心優化工程，及與科博館合作共創中央公園生態教育環境等，並持續提供更優質的軟、硬體服務品質，同時兼顧公園維護管理及休閒慢活空間。

陳大田指出，中央公園兼負著智慧、低碳、創新等使命，與發展台中市觀光旅遊責任，盼在「中央公園管理所」成立後，提供市民及遊客更具歷史意義及智慧科技的優質服務，實踐「富市台中，新好生活」願景。