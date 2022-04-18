雲林縣麥寮、台西確診數占全縣近三分之一，2公所加強環境清消。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉一分利餐廳因10日喜宴暴發群聚感染，至18日已有10人確診，並匡列上百人，由於參加喜宴者大多是麥寮、台西鄉民眾，因此2鄉公所18日加強環境消毒，麥寮鄉公所表示鄉內外來人口多達2萬餘人，目前針對各公共場域加強清消，避免疫情持續擴大。

雲林縣至18日累積本土個案共65例，其中以斗六市12例最多，麥寮、台西鄉各有10例居次，2鄉確診人數加起來達20人，占全縣近三分之一，讓鄉民相當擔心，要求鄉公所除了相關足跡要清消，公共場域也要加強消毒。

麥寮鄉長蔡長昆表示，近日麥寮鄉確診人數增加，鄉公所清潔隊3組清消人員每天加強消毒公共場域，包括寺廟、公園、市場、學校，並宣導餐飲業者一起配合，目前大家都已習慣戴口罩，但用餐時沒有戴口罩時間，是防疫破口之一，民眾對此一定要特別留意。

蔡長昆說，麥寮鄉人口持續增加，可望突破5萬人，且因六輕設廠，其員工與外包商等外來人口共達2萬餘名，加上鄰近鄉鎮民眾來消費，每天有近10萬人在麥寮鄉進出，必須特別加強清消工作，以免疫情大暴發。

台西鄉公所民政課長姚憲文指出，麥寮鄉一分利餐廳喜宴暴發群聚感染，台西鄉有許多人參加喜宴，因此公所特別針對鄉內蚊港、崙豐、五條港等確診者足跡密集處，加強清消與宣導工作，同時持續進行公共場域全面清消工作。

台西丁姓鄉民提到，鄉內最近有不少綠能工程，外來人口愈來愈多，有必要加強清消，否則一旦疫情暴發，可能成為重災區，公所應未雨綢繆，規畫更全面的清消計畫。