買房是筆昂貴投資，除了依個人需求取捨外，還要為未來脫手做一份考慮。一對夫妻看中一間屋齡31年、37坪的頂樓老公寓，但缺點是沒電梯、沒車位，擔心年紀大後會比較麻煩，且之後隨著屋齡越來越老，又怕會很難脫手。底下網友看了熱烈討論，一派人認為沒電梯、沒車位，且頂樓怕漏水西曬，這物件完全不考慮；但另一派點出「地段」是關鍵，如果是好的地段無論多老舊都是秒殺。

一名男網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，他和老婆最近看上一間老公寓，「4樓最頂樓、屋齡31年、3房2廳2衛、坪數為37坪、沒車位」，且屋主已事先整理過。

但他考量該物件沒有電梯，擔心未來上了年紀會不方便，雖然轉念一想，目前先求有再求好，年紀大了之後再換有電梯的物件，不過這時又想說，過10年、20年後，公寓屋齡也約50幾年，且又是4樓公寓，「會不會比較賣不掉呢？」

貼文掀起網友討論，一派網友認為「地段」最重要，「公寓就是先看地點了」、「看地點，然後整理好的有風險」、「好地段，可以收租金」、「地點，地點夠好，什麼都不是問題」、「看地點」、「舊公寓地點好沒問題」、「看地段，我娘家在民生社區，一堆老公寓屋齡30-40年還要1500-2000萬」、「地段對，什麼都對了」、「台北天母的公寓，40多年，每坪60幾萬一樣搶到翻，秒殺的比比皆是」。

另一派網友卻認為沒電梯、沒車位未來可能不好脫手，且買頂樓物件，可能也會遇到漏水西曬問題，「沒電梯的要考慮體力」、「沒電梯，沒車位完全不考慮，以後很難脫手」、「漏水的可能性高」、「頂樓熱，沒電梯，沒車位，不好賣」、「頂樓會有屋頂漏水問題喔」、「一定要有電梯」、「頂樓，又是老舊公寓頂樓，想都不用想直接跳過」、「沒電梯，沒車位，以後會很難脫手」。