從事電視工作30多年，TVBS主播方念華今年接下人生第一次「跨媒體」挑戰，攜手曾處理許多名人婚姻問題的家事律師賴芳玉，主持YouTube影音節目《不愛就散》，節目並於明（19日）晚上8點首播。

自謙是網路節目菜鳥的方念華，坦言心情就像是個練習生，幸好團隊成員都很有經驗：「我只要專注把耳朵打開，聽取別人製作節目的經驗。」賴芳玉也開心表示，挑戰新媒體節目是方念華很重要的一步路，「這步路她邀請我搭檔，真是備感榮幸」。節目中賴芳玉分享30年累積的家事事件案例，與觀眾分享婚姻經營心法，認為「完整比完美更重要」。而節目名稱「不愛就散」，也引來兩人友人好奇詢問：「難道是鼓吹不喜歡就分手？」對此兩人解釋絕對沒這意思，而是反向思考，「當不愛了卻不散，會是什麼情況？」

首次挑戰製作網路節目就以情感的生命難題出發，方念華表示從事電視工作以來，其實一直想做與「情關」相關的節目，有這樣的想法與她的人生經驗有關。她解釋，牽涉到男女感情的相處，有許多「情」的關卡，她觀察發現身邊的人「情感狀態穩定了，人生就會相對安穩」，因此希望能製作一個類似「解情關」的YouTube影音節目。

然而這樣的想法一直放在心裡卻不敢貿然執行，直到遇到賴芳玉律師，她才決定跨出這一步，方念華表示，先前在《TVBS看板人物》專訪賴芳玉時，賴律師會透過30年家事律師的執業經驗，從個案的源頭完整理解婚姻觸礁的原因，而非片面評斷情關中的是非對錯，「這樣的完整理解力是非常可貴的」，也成為兩人合作的契機，方念華笑說：「人對了，事就對了！」

看過各種千奇百怪離婚案例的賴芳玉，也常有恨鐵不成鋼之感，認為「婚姻都這樣了為什麼還不離婚？」她以首集節目中提到的案件為例，當事者是全職家庭主婦，在世人的眼中就是個完美的賢妻良母，丈夫不但外遇還高調將小三帶回家，要求元配、小三同住一屋簷下，個案卻堅持「不離不棄」，找律師不是要離婚，只是希望不要讓小三進家門。在賴芳玉經手的案件中，這樣「不離不棄」的個案其實很多，甚至有當事者容忍到最後卻換來重度憂鬱，她無奈表示，「當事人為了挽回眼前不愛的關係，扭曲自己原有的樣子」，身為律師即使遺憾心疼，卻也無法替當事人做決定。30年的家事案例經驗讓賴芳玉體悟，「如何愛自己、跟明白愛的意義，是值得分享的議題」，因此成為她一口答應搭檔主持的原因。最後她也透過節目提醒：「完整比完美更重要」，千萬不要為了追求完美婚姻，而讓自己落入殘破不堪的窘境。《不愛就散》YouTube每周二、四、六晚上8點播出。