沈世朋和兒子Dylan。（中天綜合台提供）

張棋惠和老公的共浴照遭到女兒出賣。（中天綜合台提供）

育有3個小孩的阿翔首次擔任《同學來了》代班主持人，在節目中透露某次想抱小女兒卻慘遭拒絕，「老師說身體是我自己的，你不可以強迫我。」當下錯愕的阿翔說：「妳是我跟媽媽生的耶。」沒想到鬼靈精怪的女兒卻回嘴：「我是媽媽生的，你又不會生。」

曾被小孩無厘頭搞到哭笑不得的沈世朋表示，「孩子的觀察力非常靈敏」，他透露某次到幼稚園接兒子Dylan下課，父子2人在分享當天所學內容時，Dylan興奮表示有在課程上介紹爸爸：「我爸爸是個演員，長的高高帥帥的。」一番稱讚讓沈世朋十分滿意，頻頻點頭。不料，兒子接著說：「而且我爸爸下面黑黑的，還有毛。」嚇得沈世朋從此之後接送兒子，都會刻意遠離校門，擔心老師帶著「有色眼光」看他。

同樣也曾被出賣的張棋惠分享，有次婆婆到家中幫忙照顧女兒阿寶，將她拉到一旁探問，「妳到現在都還有跟龍龍（老公）一起洗澡嗎？」並接著說有在阿寶手機裡看到他們夫妻共浴的照片，張棋惠當下既驚嚇又害羞，「還好她沒有拿給學校老師和同學看」，她也藉此跟女兒「機會教育」。

張棋惠坦言育兒路雖然辛苦，但也有很多窩心的時候，在她媽媽離世的那段期間，她常獨自一人流淚，當時中班的女兒總窩心陪伴在她身邊，並拿衛生紙安慰她：「媽媽不要哭。」讓她很感動。更多精彩內容都在每周一至周五晚間9點中天綜合台《同學來了》。