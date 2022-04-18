「印度神童」阿南德輸了！「台灣神童」竟然是他？台北市長柯文哲、副市長黃珊珊昨起開始居家隔離，兩人身體狀況正常，柯文哲今(18日)上午7時30分主持晨會及防疫會議皆改為線上，柯指出，現在6萬人被居家隔離，為了照顧這6萬人要花多少力氣，他更預言「這個禮拜全台灣大亂」。不少網友直呼「台灣神童再度預言」、「台北神童柯南德」。

柯文哲與黃珊珊日前近距離接觸確診賓客，須居家隔離至24日，配合北市府開始實施居家辦公及分流演練，柯文哲今上午7時30分在線上主持晨會及防疫會議，市府各項市政工作均照常運作，不受影響。

柯文哲在防疫會議中，針對近來全台本土確診數不斷飆升提出警示，認為各縣市都要提高警覺，落實輕重症分流，以免重蹈香港覆轍。

他也憂心，現在6萬人被居家隔離，為了照顧這6萬人要花多少力氣，「這個禮拜全台灣大亂」，不得了，被居家隔離人數愈來愈多，社會機能可能因此癱瘓，要想辦法以保經濟不受影響。

衛福部長陳時中下午回應，目前全國有新北、高雄、宜蘭、基隆、花蓮、台北等6縣市試辦居家照護模式，其中台北僅有信義區開辦，與其預測會不會亂，不如起而行，把事情做好，現在是起而行的時候，「預測是用來行動的方針，現在最重要是趕快做，台北市現在案例也多，但從信義區來做，恐怕腳步還要更快一點」。

陳時中強調，目標是不要讓疫情起來的太快，若因為大規模的疫情，最後大家都有這樣的防護能力，就能越來越趨向流感化，台灣的目標是不要有猛爆性發展，這樣才能把醫療量能保存做好。

PTT論壇八卦版掀起熱烈討論，有一派網友認為，「阿北比沉石中強」、「神童再度預言」、「台灣神童」、「現在發現換柯指揮比時鐘強了吧」、「台北神童」、「台北神童柯文哲又有最新的預言了」、「死忠仔：台灣防疫第一名，閉上你的烏鴉嘴」、「台灣神童阿文哲」、「柯P這就錯了，沒有這週，是一直都很亂」。

但也有另一派網友狠酸，「天龍視角而已，放眼全台勒」、「閉上你的烏鴉嘴」、「這叫做烏鴉嘴、唱衰台灣，還沾沾自喜」。