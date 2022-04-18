隨著精密機械園區、台中科技大學等進駐，台中市南屯區文山地區近幾年人口增加快速，卻連一所國中都沒有，藍綠議員18日在議會齊聲爭取、呼籲市府儘速闢建國中，以滿足居民就學需求；市長盧秀燕強調，目前因土地取得未獲得台糖同意租用，盼當地立委能協助向台糖爭取。

議員朱暖英表示，南屯溪以西的文山地區發展快速且人口急速增加，且早在前市長胡志強任內就預見當地就學需求、也提出建校規畫，卻至今無法取得用地，她擔心若市府繼續尋求都市計畫途徑，恐緩不濟急。

議員何文海、張耀中也說，溪西地區國中學生人數約近千名，他們必須到西屯區安和國中就學、或到南屯區萬和國中，相當不方便，且未來當地人口持續增加，闢建國中迫在眉睫。

盧秀燕表示，目前蓋學校、招生都沒問題，主要是土地取得的問題，盼拜託立委張廖萬堅協助與台糖協調，儘速讓市府能租用土地。

議員黃馨慧則認為，市府若向台糖租用土地蓋學校，每年光是租金就要250萬元，且設校不能等、土地成本年年增加，建議應選擇適合的學產地。

除了文山地區缺國中，西屯區議員陳淑華也說，福科國中學生數大爆滿，3年前每班人數逼近40，當時就要求增班、同時闢建文中42，現在卻還沒規畫。教育局長楊振昇強調，目前已爭取中央經費，福科國中預計增加12班，今年將完成發包。