今日國內新冠肺炎本土確診1390例再創新高，病毒擴散速度快，就有民眾上網分享男友確診過程及病況，發高燒兩天，做2次快篩都是陰性，但PCR採檢結果卻是陽性，坦言從沒生過這麼嚴重的病，也有確診康復者回文提醒，一定要喝大量的水。

一名女網友在Dcard發文表示，男友前天因發燒不適，自行快篩採陰，到診所看病陸續吃了5顆半的退燒藥，但半夜還是燒到40度，只能到大醫院掛急診也做快篩，第二次結果也是陰性，返家休息直到昨天才慢慢退燒，不過今日卻接到衛生所通知PCR採檢陽性，要等防疫專車送去檢疫。

原PO指出，男友30歲已接種2劑疫苗，分別是AZ與莫德納，平時身體狀況都很好，沒想到症狀非常嚴重燒到40度，精神不濟、手腳無力，但沒有咳嗽、呼吸困難，急診時醫生看驗血報告說沒事，所以收到衛生所通知確診十分意外「沒想到是確診」，男友也說沒生過這麼嚴重的病，燒到快升天。

貼文引起網友討論，「這兩個禮拜看下來，打兩劑的好像沒什麼保護力了，還好早就打完三劑了」、「我好幾個朋友一開始高燒40度，兩三天測都是陰性以為不是，但都在退燒之後那天測就開始是陽性」、「強烈推，寶礦力+熱水，同時補充電解質+水分」。

也有確診康復者回文提醒，「記得多喝水，要喝巨量的水，還要補充維他命c、維他命e，多休息，當時的我吃退燒藥沒用，是抱著冰塊+退熱貼睡的」、「4/11剛確診，目前已二採陰，在集檢所時每天喝大量的溫熱水，4/14、4/15連續採檢就出關了」。