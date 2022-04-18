三立台灣台《在台灣的故事》播出23年來，和台灣各地難以細數的人物和故事相遇，為台灣留下許多珍貴的畫面。近期推出全新系列「消失的風景」，透過一格一格的庶民生活形貌，記錄台灣正在消失中的故事。許多東西一直在無聲無息地消逝遠去，而我們卻沒有感覺，像是街頭巷尾的柑仔店、安慰家屬陪伴亡魂的牽亡歌、有AB面的卡帶，甚至是最熟悉不過的家鄉的樣子，節目組懷著一種不捨的心情，要透過節目為觀眾留下對於土地的想望。

《在台灣的故事》主持人楊小黎本周前往位於貢寮同時也是台灣最東邊的馬崗漁村，她笑說自己是韓劇女主角，要在貢寮上演「馬崗村恰恰恰」，實際上馬崗多年前遭遇財團要求居民拆屋還地，讓居住正義問題引起社會大眾重視，好在後來吸引了外地來的新移民，把馬崗視為新故鄉，團結全村的力量，暫時保存下來。

馬崗村也特地訓練海女阿嬤成為導覽員發展觀光，這次特別前往體驗海女生活、在岸邊採摘紫菜的楊小黎，表示自己對於海女的印象就是濟州島潛水採珍珠的樣子，要很會憋氣；但其實馬崗的海女要蹲在海岸礁石上挖紫菜、撿海帶，是一個很危險的職業，一不小心沒注意就會被海浪沖入海裡，資深海女還教她千萬不能背對海浪，要注意海的變化。楊小黎沒多久就腳麻腿痠，感嘆的說：「一碗紫菜蛋花湯不過才30元，但其實付出的辛苦與危險遠遠超過這個價值。」

當地居民看到楊小黎到來，熱情地帶他們到自己的家還有店裡參觀，甚至還揪她一起去「睡覺」。馬崗村海邊的房子的建材都是就地取材，蓋得相當堅固連子彈、海浪都摧毀不了，但夏天石頭屋內太熱，全村都習慣在防浪牆上吹風睡午覺，楊小黎說連這裡的房子都得要跟海博鬥，這是堅持的精神。她說透過這些村民的故事，看見在地的生命力，並且想要保存祖先所留下來獨一無二的古蹟，也衷心希望這地方的文化可以繼續傳承。

楊小黎這次除了去馬崗體驗當海女之外，也在貢寮遇上一位堅持徒手要把祖先兩百多年前的梯田修回來的土木工程師，他每周末回來家鄉做田，堅持不用挖土機、不用工具機，要用手工修復祖先留下來的梯田與古道。楊小黎也跟著他在荒煙蔓草中找到被樹林掩蓋住的舊田梗與古道路跡，小黎想要幫忙，也跟著用圓鍬敲土、挖土，結果一腳陷入土裡後拔不出來，沒多久就喊累了，還被當地長輩笑說：「妳剩一張嘴啦！」

楊小黎也機智回答：「我是主持人，就真的是靠嘴生活的呀！」把長輩們逗得哈哈大笑。親民又質樸的主持風格，也讓在地不論是高齡八十多歲的長輩還是歸鄉的遊子都願意對她敞開心扉，聊聊自己的故事，這就是楊小黎主持厲害的地方。