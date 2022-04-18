大陸國台辦18日發布答記者問，針對蔡英文、賴清德在「海內外台灣國是會議」上，借烏克蘭局勢乞憐外部勢力，攻擊抹黑大陸，鼓噪「兩國論」給出回應。大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨有關言論歪曲事實、顛倒是非，蓄意利用烏克蘭局勢誤導台灣民眾和國際輿論，第一是歪曲台灣是中國一部分、台灣問題是中國內政的事實， 販賣「兩國論」謬論。

馬曉光說，第二是掩蓋民進黨當局謀獨挑釁，導致當前台海局勢陷入緊張動盪的事實，倒打一耙、欺騙世人。第三是追隨外部反華勢力，充當「以台制華」、遏制中華民族發展的戰略棋子。他們錯判形勢，利令智昏，沉迷於依仗外部勢力謀獨挑釁，撐腰壯膽。同時也暴露出缺乏底氣，不斷給自己灌迷魂湯、吃定心丸的色厲內荏。

馬曉光指出，台灣是全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。中國人民有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。民進黨無論怎樣乞憐、勾結外部勢力謀獨挑釁，都難逃搗亂失敗，再搗亂再失敗，直至滅亡的歷史鐵律。

台灣近日召開「第11屆海內外台灣國是會議」，總統蔡英文總統與副總統賴清德分別採錄影方式致詞。蔡英文表示，台灣立場就是堅持守護主權、守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助並貢獻力量，就像此次俄烏戰爭。

賴清德則強調要團結合作守護台灣主權，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。