行政院環保署長張子敬日前擔任總統特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」，團員及隨團人員返台後陸續出現確診案例。外交部今天表示，除之前已確診的4人外，今天經PCR檢測，再增加2位團員及6位隨團人員確診，總計相關人員已有12人染疫，目前症狀均屬輕症。

外交部指出，我國赴帛琉出席第7屆「我們的海洋大會」訪問團，全團團員及隨團人員在4月16日返國後在機場所進行的PCR，採檢結果陸續出現確診案例。除了昨天（4月17日）已經向外界說明的2位團員、1位隨團人員及1位駐帛琉大使館人員之外，今（18）日經PCR檢測，再增加2位團員及6位隨團人員確診。

外交部表示，總計本次我國代表團出席OOC大會，我方確診人數累積達12位，包括訪團成員4位、隨團人員7位、駐館人員1位。確診人員目前症狀均屬輕症，其他團員及與會者的PCR檢測結果則皆為陰性。

外交部在第一時間已通報指揮中心及縣市政府相關單位，依規定啟動防檢疫因應措施並落實人員關懷。外交部表示，將持續密切注意所有團員、機上其他乘客及相關接觸對象的健康情形，加強健康情形監控，維護全體團員健康。