由天后陳美鳳主持的民視《美鳳有約》日前邀請到《長男的媳婦》小童星山田摩衣以及吃貨余政鴻來到節目中，陳美鳳感動說：「這次山田摩衣回來上節目，是擬參選人身分回來」，還大讚山田摩衣即使轉變不同身分，還是跟小時候一樣漂亮。

山田摩衣再次見到陳美鳳，也用「無比讚嘆」來形容天后陳美鳳，「就跟20年前見到她一模一樣，簡直超級凍齡」。山田摩衣在節目上秀出平常愛吃的日本料理，並笑說：「時隔20年回到民視真的很緊張」並透露她練習做菜一個禮拜，就是希望能在回娘家時有好表現。

提到當時《長男的媳婦》演出，陳美鳳說兩人是沒有對到戲，山田摩衣戲劇中演出賈靜雯小時候，關係算是「同學的媽媽」，都不在同一場戲，山田摩衣印象最深刻的是陳美鳳的通告表都是滿滿的，看著她不同攝影棚忙碌穿梭來回趕戲，敬業跟戲劇功力轉沒話說，還說能再次看到偶像讓她超開心。

愛才惜才的陳美鳳說節目中看到山田摩衣侃侃而談自己學習過程，就讀政治大學以及如何踏進政治圈，看到昔日的小童星長大了，不管做什麼都是全力以赴，覺得很開心，也給這位小女孩鼓勵，期許她在自己的領域發光發熱，為民服務。