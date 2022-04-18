國內首家氣體觀光工廠「冷研碳索館」，開箱二氧化碳氣體的多用途再利用。（廖素慧攝）

冷研科技公司總經理魏毅明說明乾冰可用於清洗，產業及生活上都有用。（廖素慧攝）

冷研碳索館氣體觀光工廠人員示範導覽乾冰的多元運用。（廖素慧攝）

為達到2050年淨零排放目標，中央修法將開徵碳費，嘉義的氣體業者為二氧化碳再利用找出路，以減碳做環保，製成乾冰可用於精密清洗、冷鏈物流、生活用品，業者認為政府應制定政策輔導氣體業發展捕碳、活用碳能的產業鏈。

魏逸明、魏毅明及魏亦明3兄弟接棒家族的氣體事業，22年前創立冷研科技公司，近年來在嘉義縣馬稠後工業區開設「冷研碳索館」，去年開幕，是國內第1家氣體觀光工廠，希望讓更多人認識這項傳統產業，也能轉型成為環保產業的一環。

由於國內對減碳、捕碳及儲碳的議題仍在摸索，卻有迫切性，日前經濟部中小企業處專門委員林昱奇、成功大學法律系副教授顏雅倫、全國中小企業總會副營運長楊梓銘、資訊工業策進會蔡毓華、中華研究院輔佐研究員潘子凡等官員及學者也到「冷研碳索館」參訪，探詢產業現況以及業者對未來前景的意見。

魏毅明表示，二氧化碳可以製成乾冰，乾冰能運用於古蹟、高科技產業物料等物體的精密清洗，還有冷鏈物流、冷卻、萃取等民生相關產業，各國都在推動減碳環保，捕捉二氧化碳再利用也是循環經濟的減碳作法。

魏毅明認為，中央修法先從排碳大戶開徵碳費，也應研擬政策輔導國內發展捕碳儲碳的技術及產業，以協助被徵收碳費大戶減碳，加速整體的減碳量，並開發活用碳能有更多用途。

魏毅明指出，在歐美國家捕碳業者為廠商捕 碳可以收取費用，但國內捕碳業者反而要付費給廠商，因為廠商認為是賣碳給捕碳者，如此一來增加捕碳業者開發活化碳多元用途的成本負擔，也影響減碳的目的，若政府研擬政策輔導，才利於推展碳能產業開拓新藍海。