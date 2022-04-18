花蓮縣壽豐鄉今傍晚發生一起交通事故，一輛連結車行經台11丙線時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，駕駛則是OHCA，目前仍在醫院急救中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉今傍晚發生一起交通事故，一輛連結車行經台11丙線時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，駕駛則是OHCA，目前仍在醫院急救中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉今傍晚5時許，發生一起交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛一輛連結車，行經台11丙線6.4K處時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，交通一度阻塞，且黎男受困其中，經消防隊員出動破壞器具，才將人救出，不過疑似撞擊力道強烈，被救出時已OHCA，目前仍在醫院急救中，警方則正在釐清肇因。