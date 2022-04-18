花蓮》疑天雨路滑砂石車翻覆 駕駛ＯＨＣＡ搶救中 19:022022/04/18 中時 羅亦晽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣壽豐鄉今傍晚發生一起交通事故，一輛連結車行經台11丙線時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，駕駛則是OHCA，目前仍在醫院急救中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣壽豐鄉今傍晚發生一起交通事故，一輛連結車行經台11丙線時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，駕駛則是OHCA，目前仍在醫院急救中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真） 花蓮縣壽豐鄉今傍晚發生一起交通事故，一輛連結車行經台11丙線時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，駕駛則是OHCA，目前仍在醫院急救中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真） 花蓮縣壽豐鄉今傍晚5時許，發生一起交通事故，一名年約63歲的黎姓男子，駕駛一輛連結車，行經台11丙線6.4K處時，疑因天雨路滑，不慎翻覆，整輛車子直接呈現「倒頭栽」，車上運載的砂石覆蓋整條道路，交通一度阻塞，且黎男受困其中，經消防隊員出動破壞器具，才將人救出，不過疑似撞擊力道強烈，被救出時已OHCA，目前仍在醫院急救中，警方則正在釐清肇因。 全中運》鯉魚潭賽事選手疑似確診 暫停比賽3天 本土首飆千例 陳時中：百萬都可能 #花蓮 #天雨路滑 #駕駛 #救出 #肇因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮》部花院內感染查源頭 到過3門診區快篩檢 16:202022/04/16 生活 汐止祖孫4人出遊 小貨車失控擦撞 3歲女童頭部擦傷 18:552022/04/16 社會 雙門跑車冒煙！晨跑男「多看一眼」救出女駕駛：今天是復活節 19:232022/04/17 社會 苗栗清晨住宅惡火 女鄉代1家3人被救出火場 10:582022/04/17 社會 木蘭聯賽》許翊筠世界波 花蓮退航源開紅盤 21:072022/04/16 體育 花蓮磯崎海濱遊憩區更名 美食活化觀光 04:102022/04/18 地方新聞 2022誰來做老大》花蓮縣議員 花蓮民進黨爆內訌 前議員批派系把持 04:102022/04/17 政治要聞 木蘭聯賽開踢 花蓮、藍鯨開紅盤 04:102022/04/17 運動天地 天文結合手作 創「皂」花蓮「星」亮點 14:172022/04/18 寶島 花蓮新增秀林滿月酒傳播鏈 快篩站一早現篩檢人龍 11:282022/04/17 生活 9縣市啟動居家照護 40萬劑快篩發出 04:102022/04/18 生活新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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