Global Mall新左營車站母親節首波檔期《共好生活節》即日起至4月20日全力開戰，除了首度祭低門檻、高回饋的點數10倍送、聯名卡3,000送200，以及針對振興券使用只剩兩周，推「紙本振興券周抽獎」，大獎總價值超過36萬元。

此外，更加碼祭三大療癒好康，包括集結六大美食推「晚鳥八點8折」、「古早味降暑冰品快閃」及限定限量的獨家會員禮「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」即日起至4月17日刷Global Mall聯名卡累計滿1,000元即可兌換，美食控、貓控絕對不能錯過。搶攻人潮商機，即日起至5月1日連續三個周末假期Global Mall新左營車站與愛手創聯手舉辦「共好生活市集」，集結多個特色手作及體驗攤位，周周推出不同主題來吸引不同客群。

疫情影響不僅帶動外帶食力爆發，同時考量到許多上班族因工作繁忙加上通勤時間，吃晚飯的時間越來越晚，Global Mall新左營鎖定外帶商機及慰勞辛勤的晚食族，即日起至4月20日集結六大美食祭出「晚鳥八點享8折」，無論是飽足飯食或是麵包點心都能一次選購，包括老董牛肉麵、周氏蝦捲、北風蒸餃、塔庫先生推晚上八點後指定商品享9折優惠；飽餐後再來一份甜點，晚上八點後星巴克指定蛋糕、麵包享7折優惠、手信坊全品項享85折，以優惠療癒工作一天後的疲憊身心。

氣溫飆升，Global Mall新左營車站即日起至4月17日，引進來自台南的消暑聖品「金華61鴉片綠豆蒜」快閃，招牌冰淇淋餅乾、椪餅、銅錢香餅還原美好古早味，冰淇淋餅乾有綠豆蒜沙小、抹茶、芋頭、芒果、草莓、西瓜、花生、可可共8種口味，原價60元乙個，超值優惠買10個送2個，以傳統手法製作的古早美味讓人一口接一口。

五倍券使用期限進入倒數! Global Mall新左營車站搶攻最後一波振興買氣，祭出周周加碼抽活動，即日起至4月30日使用紙本振興券單筆消費滿1,000元即可獲得抽獎資格乙次，買東西吃東西全館不限消費業種皆可參加，消費愈多中獎機率就愈大! 除了即將抽出的Gogoro機車，即日起至4月17日期間消費可抽[email protected]新概念健身魔鏡、4月18日至4月24日可抽iPhone13、4月25日至4月30日可抽 Airpods3，周周抽出不同驚喜大獎，獎項總價值超過36萬元，讓消費者幸運把五倍券放大。

同步還推振興券獨享美食200元、500元超值專區，包括手信坊「日式雪果+雪泡芙禮盒」原價670元，憑振興券優惠價500元、周氏蝦捲指定套餐原價230元，憑振興券優惠價200元、韓石食堂振興套餐原價238元，優惠價200元，超值划算。

此外，看準近年戶外野餐、露營成為熱門活動，Global Mall新左營車站還推出春季野餐露營專區，精選DAISO「野營露營趣小物」49元起；金石堂「Asha手工編織購物袋」推薦價520元、「不鏽鋼漸層保溫杯」推薦價399元，藉由質感配件輕鬆擺設唯美氛圍，讓美照拍出宛如置身異國。