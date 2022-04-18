儘管全球疫情依舊延燒，頂級奢華的收藏級名表市場完全不受疫情影響，羅杰杜彼（Roger Dubuis）上個月在「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）發表一款要價破1600萬元的Knights of the Round Table Monotourbillon圓桌騎士單陀飛輪腕表，全球限量8只，吸引台灣VIP搶訂，品牌透露「而且訂單不僅一只」。

台灣VIP搶訂羅杰杜彼Knights of the Round Table Monotourbillon圓桌騎士單陀飛輪腕表，全球限量8只，1668萬5000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼每年以亞瑟王的故事為靈感打造圓桌騎士系列腕表，迄今已推出第8只，由於雕刻精緻，加上有12騎士護持、尊榮王者風範的意寓，深受台灣藏家的喜愛，每年都會訂期上門訂購。今年新款

羅杰杜彼Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪自動上鍊腕表，玫瑰金版219萬元。（Roger Dubuis提供）

Knights of the Round Table Monotourbillon腕表，首度將陀飛輪運用在圓桌騎士系列，並將陀飛輪置於表盤正中央，周遭並以同心圓的方式鑲嵌紫藍色系穆拉諾玻璃，並以金質標誌取代指針，每個時標上的騎士身披鎧甲、姿態動作各異，更添精緻品味。

羅杰杜彼Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪自動上鍊腕表，鑲鑽版236萬5000元。（Roger Dubuis提供）

除了要價不菲的圓桌騎士限量表，全新Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕表再進化，搭載全新問世的RD720SQ自動上鍊機芯，性能再升級，動力儲存增至72小時，鏤空微型自動盤經改良降低震動聲，蝕刻Roger Dubuis縮寫標誌，並採用快拆表帶，整體設計更具現代感。