SOGO推出珍愛地球環保來店禮，由回收保特瓶再製的保溫保冰購物袋。（SOGO提供）

SOGO復興館推出循環時尚舊衣再生展。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨致力於落實永續環保，因關注到快時尚的廉價，造成台灣每年至少有520萬件的舊衣被丟棄；而電商宅配的便利，台灣每年因出貨需要，所使用超過8000萬個網購包裝箱，都是為地球帶來負擔的隱憂。SOGO百貨已將「責任消費及生產」這項SDGs指標，內化成為企業DNA，領同業之先，採取行動喚起消費者注意，並鼓勵消費者身體力行共同參與。

其中SOGO台北復興館特別「穿出循環時尚」活動，即起至4月25日登場的舊衣再生展，特別與#DAMUR設計師黃世舜，及輔大織品系學生合作的舊衣改造計畫，透過本次展出賦予舊衣新生命，展現循環時尚再生之魅力。

另SOGO也特別與FNG公司，攜手合作使用100％回收保特瓶材質，循環製作的保溫保冰購物袋，企盼實現減塑永續新生活，從世界地球日當天4月20日至4月22日，一連3天，活動期間於SOGO台北店當日當館單筆消費滿3500元以上，即可憑SOGO App內的快樂購卡，及同卡號電子發票＆銷貨明細，至各館指定贈獎處兌換。