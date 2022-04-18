本土新冠疫情大爆發，生華科（6492）18日宣布，旗下新冠藥物Silmitasertib在最新細胞實驗證實可對抗Omicron變異株，該公司已備妥該治療藥物並無償提供，如病患有需要，可向陽明交大附醫、台大、北榮、衛福部桃園醫院、北市聯醫仁愛院區和振興等六家醫院的醫療團隊提出用藥申請。

台灣新冠本土確診個案連續四天破千例 ，今年以來累計本土已經破萬例，由於更具傳染力的Omicron變異株已成為主流病毒，專家預測未來將可能面對單日本土確診上萬例的日子。

生華科表示，該公司新冠藥物Silmitasertib已在去年陸續獲衛福部(TFDA)緊急核准國內六大醫療院所，可運用Silmitasertib 於已無其他藥物選擇的新冠肺炎患者恩慈治療。

目前生華科Silmitasertib提供新冠恩慈療法的六家醫院包括陽明交大附醫、台大醫院、台北榮總、衛福部桃園醫院、北市聯醫仁愛院區和振興醫院。

Silmitasertib 為口服劑型，且已醫治逾200位癌症病人安全性無虞 ，在已完成的新冠中症患者臨床試驗展現顯著臨床效益，可防止病情惡化並加速患者恢復健康，同時最新實驗其對抑制Omicron增殖活性達九成，生華科團隊期待Silmitasertib亦可在中/重症或突破性感染展現治療效果，為國人的健康貢獻一份心力。