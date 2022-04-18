毛利較高的綠色環保、循環經濟工程，太陽能售電等營項獲利增加，焚化爐操作管理及廢棄物處理商崑鼎投控（6803）自結第一季稅前獲利3.55億元，年增12％，每股稅前獲利5.1元。

2021年，崑鼎主要業務，廢棄物處理收入35％、售電收入34％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

太陽光電事業營收是崑鼎近幾年增加幅度較大的一塊；2020年取得開發權利專案、年增近三成，2021年取得維護專案、年增2.5倍。

2021年，售電收入已占崑鼎營收的34％。崑鼎表示，太陽光電領域仍是2022年集團爭取的工程商機。預期今年的營收占比應還有提升空間。

目前仍是營收占比最高的廢棄物處理收入，崑鼎指出，國內及國外潛在的工程標案仍多，未來，將與所屬的母公司集團中鼎（9933）積極投入爭取回收再利用及水處理領域等循環經濟業務，希望能再創營收獲利高峰。