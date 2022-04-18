中央流行疫情指揮中心宣布，將開放6歲到11歲的兒童接種默德納疫苗，引發許多家長憂心疫苗安全性，台中市議員黃健豪則建議，國際上兒童接種BNT的數據比默德納多，呼籲市府應揭露相關資訊。市長盧秀燕則說，因為對象是兒童，此事要「慎重、慎重、再慎重」。
黃健豪表示，他身為一個父親，對政府快速宣布開放兒童接種疫苗的政策感到很疑慮；目前美國僅通過兒童接種BNT疫苗，至今美國政府的FDA未批准、CDC也未授權未成年人施打默德納，而與台灣鄰近的韓國、日本也都只開放兒童接種BNT疫苗。
黃健豪說，歐盟去年11月就通過兒童版BNT，但到今年3月才通過兒童施打默德納，英國則是4月14日通過；世界各國開放兒童接種的疫苗，BNT相關數據比默德納多，若台灣要開放兒童接種默德納，建議等國外有較多接種數據後再決定。
「不求急，但要慎重！」盧秀燕則說，許多家長都很焦慮，因為連美國都沒開放兒童打默德納，兒童接種疫苗是大事，她的態度是「慎重、慎重、再慎重」；中央預計星期三邀集學者專家討論施打方式，市府將待中央有進一步決議後再開會討論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。