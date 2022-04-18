阿伯台182縣道「轉圈燒胎」冒白煙。

只要他不尷尬，尷尬的就是別人！臉書上流傳1部8秒「燒胎」影片，影片中可見一名年紀稍長的男子，在台182縣道內車道，他煞住機車前輪，然後讓後輪以換圈的方式「原地燒胎」，過程中還冒出陣陣白煙，路過該路段的重機騎士驚險繞過差點擦撞，發文的原PO也表示「想自殺不用拖人下水欸」。

一名男子在臉書社團「182縣道/台24線追焦」發文，並轉傳1部8秒影片；影片中可見1名機車騎士在台182縣道某路段內車道，煞住機車前輪，則後輪以畫圈的方式原地燒胎，只見該騎士燒胎過程中，濃濃白煙不斷冒出，影片中看到不少輛重機穿梭經過，甚至還有重機騎士驚險繞過該騎士身旁；原PO也在貼文表示「182跑山的都知道27.5這個位置算是彎中或者出入彎口，大哥你在這裡燒胎，你不怕被撞嗎？」、「想自殺不用拖人下水欸」。

影片一出，網友紛紛留言表示「他老爸老媽一定很後悔給他機車在路上中猴」、「182可能有咒靈需要拔除」、「他煞車咬死故障，油門線卡住啦」、「阿北懂玩欸」、「畫圈圈，腳怎麼可以落地呢」、「只要他不尷尬，尷尬的就是別人」、「車子出狀況了！趕快回廠維修！」。