台北市信義區今起開始試辦確診者在家隔離，但北市議員許淑華指出，里長抱怨連連，有里長反映上周五新聞曝光後，詢問相關配套措施，卻都得不到答覆，里民前來詢問，卻無法回答該如何執行，只能請民眾自己去電關懷中心，市府配套措施一團亂，要如何擴大到12行政區呢？

許淑華表示，有里長反映上周五新聞曝光後，關於確診者試辦居家隔離的政策，詢問相關配套措施，卻都得不到答覆，沒有試辦細節與SOP流程，僅得到答覆稱可請民眾打電話至關懷中心詢問，但民眾第一時間有問題，仍是詢問里長。

許淑華說，想詢問1922卻被打爆也打不通，且在沒人知道關懷中心據點電話號碼，更不用說民眾能從何處接收到此訊息，在資訊不夠公開之下，引起民怨與恐慌。另外關懷中心電話卻與防災中心相同，並不是專線諮詢，民眾更是懷疑詢問資訊是否正確？

許淑華指出，北市配套措施公告不明，依循中央疫情指揮中心指引，確診居家隔離有條件限制，如一人一室等，但北市衛生局針對居隔環境是否符合規定？是否前往實地查核？衍生的問題還有居家隔離者的送餐，病情觀察等，種種配套問題都是個問號，目前僅於信義區試辦就如此混亂，未來擴大到12個行政區不就台北市大亂。

許淑華要求，應明確告知SOP流程，盡速通知里長協助與宣傳，並於三日內提供擴大試辦至全市之辦法。