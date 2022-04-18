大安區南埔橋附近海堤岸際，發現日本小笠原群島海底火山噴發的浮石，隨洋流跨國漂流到台灣。（民眾提供）

日本小笠原群島海底火山去年噴發，今年3月27日再度噴發，火山浮石隨洋流跨國漂流到台灣附近海域。漁民17日下午於大安區南埔橋附近海堤岸際發現浮石蹤跡，浮石大的如網球、細的如砂石，作業船隻擔心不小心吸入，將造成機具受損；海巡署第三岸巡隊提醒進出港船舶注意航行安全。

日本小笠原群島海域海底火山再度噴發火山浮石，海巡署中部分署17日通報，指下午4時15分第三岸巡隊溫寮安檢所人員，在大安區南埔橋西方150公尺處岸際沙灘上，發現疑似日本火山浮石蹤跡，面積約100平方公尺，多為細碎的沙狀顆粒，除通報海保署、航港局及漁業署，並通報各單位擴大搜索。

航港局中部航務中心立馬發布航船布告，提醒附近來往船隻注意航行安全，盡量避開浮石漂浮的海面。台中區漁會漁業通訊電台亦整點播報持續72小時，廣播提醒相關區域作業的漁船，特別注意航行及作業安全，避免造成作業機具受損。

梧棲漁港漁民指出，中部附近海域兩天風浪大，大安區南埔橋附近海岸發現浮石蹤影，因浮石不僅會影響航道，嚴重還會造成船舶冷卻水管阻塞與船體槳葉損傷等；加上浮石小又輕，漂在海面上一時不易察覺，一旦進入船隻引擎或冷卻水管就易造成受損，不容掉以輕心。

相關單位為掌握日本火山浮石的漂流動態，海洋委員會所屬國家海洋研究院進行洋流數值模擬，海巡署啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索；空勤總隊進行空中巡邏，除監控浮石動態採樣檢測，並請環保單位進行岸際打撈等。