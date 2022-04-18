衛生局公布案32112、案33978相關足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

衛生局公布案34318、案33991、案33470、案33467及案34321相關足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣18日新增68例確診個案，消防同仁增加1名案35758，為之前確診個案案30800的同事；晶園會館喜宴傳播鏈，參加喜案的賓客新增1例，另新增19人是喜宴會館衍生案，由感染者傳染給職場同事或家人；目前移民署收容所已達17人，其餘案例陸續疫調中。

宜蘭縣衛生局表示，舞蹈班傳播鏈目前已經沒有相關案例產生；喜宴傳播鏈確診數為55人，衍生案例45人，累計共100人；家庭聚餐案接觸者有43人確診，18日新增中的案例，其中5人為某仲介公司，連帶2位家人染疫。

衛生局指出，因移民署收容所有保全參加晶園會館喜宴而染疫，衍生出1個保全、10個收容人、5個行政人員確診，累計17個確診案例；已將確診者收容安置到集中檢疫所，另外請收容所按照相關傳染防治法安置確診者，盼阻斷疫情。另消防人員因職場接觸人較廣泛，加快速度疫調中；消防局也已妥善安排確診者及居家隔離的同仁。