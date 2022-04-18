舉重金牌國手郭婞淳 教你用手機輕鬆報稅 19:262022/04/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （舉重金牌國手郭婞淳擔任手機報稅宣傳大使。圖／財政部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，5月報稅季節即將來臨，「舉重若輕靠努力，報稅便利就靠手機！」今年也特別邀請東京奧運舉重金牌國手郭婞淳擔任財政部110年度綜合所得稅手機報稅2.0宣傳大使，親自上陣拍攝影片告訴民眾如何使用手機輕鬆報稅。 高雄國稅局指出，手機報稅免安裝APP、免讀卡機，今年功能全面大升級，新增可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料功能，也新增行動支付及電子支付帳戶繳稅方式，民眾可至高雄國稅局官網的數位影音專區、Youtube影片點閱觀看。 五月報稅季將來臨 安永EY：留意三重點 手機賣不動 供應鏈爆砍單潮 #手機 #報稅 #高雄國稅局 #舉重金牌 #國手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報稅季節來臨 3利多報你知 04:102022/04/18 生活新聞 瞄準數位帳戶客 國銀出三招 04:102022/04/17 財經要聞 小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」報你知 10:152022/04/18 財經 台東LLB國手選拔 14勁旅紅葉揭幕 04:102022/04/17 地方新聞 報稅季將至 5大稅務紓困優惠措施一次看 10:342022/04/16 財經 確診男高調PO文「恭喜中獎」 出門打球購物趴趴走 挨罰150萬 17:542022/04/17 生活 5月報稅季來臨 蘇建榮：國稅局第3劑覆蓋率希望8成以上 12:182022/04/13 財經 北港迎媽祖 志工研發APP減少群聚 04:102022/04/17 地方新聞 避電子圍籬趴趴走 確診男挨罰150萬 04:102022/04/18 生活新聞 通訊更暢通 雪管處與電信業者加強山區手機訊號強度 16:232022/04/16 寶島 若限制集會 財長：報稅展延一個月 04:102022/04/14 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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