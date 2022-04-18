財政部高雄國稅局表示，5月報稅季節即將來臨，「舉重若輕靠努力，報稅便利就靠手機！」今年也特別邀請東京奧運舉重金牌國手郭婞淳擔任財政部110年度綜合所得稅手機報稅2.0宣傳大使，親自上陣拍攝影片告訴民眾如何使用手機輕鬆報稅。

高雄國稅局指出，手機報稅免安裝APP、免讀卡機，今年功能全面大升級，新增可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料功能，也新增行動支付及電子支付帳戶繳稅方式，民眾可至高雄國稅局官網的數位影音專區、Youtube影片點閱觀看。