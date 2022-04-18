可編程邏輯閘陣列（FPGA）廠一元素（6842）18日公布將與中菲電腦（5403）攜手進軍金融科技市場，第二季開始將共同推出以FPGA架構設計的高頻交易軟硬體整合方案。

一元素表示，近年來金融交易領域風起雲湧，電子交易、演算法與智慧網路持續演進，隨著高頻交易（High-Frequency Trading）的興起，專業投資人為提升收益，不斷尋求複雜度與精細度更高的程式交易策略，為傳統金融服務帶來創新的業務模式，對金融市場造成重大的影響，也重新定義金融服務的應用場景。

一元素表示，在高頻交易的發展中，最受高度關注的尖端技術之一，就是採用FPGA（Field Programmable Gate Array）的硬體加速技術，實現低延遲和高度並行化運算處理，確保最佳系統交易速度和即時交易策略與風險控管。

由於FPGA彈性化及客製化架構，所需要的IC設計相關專業技術，超出一般金融公司的能力範圍，一元素多年來致力於開發FPGA加速演算交易平台和高頻交易的核心矽智財，將有助於加速金融市場應用普及化，成為國內金融相關業者最佳的技術合作夥伴。

一元素表示，公司這次透過原廠企業級的 Alveo FPGA 加速器卡，搭配自主研發的高頻交易平台矽智財，並結合中菲的證券交易軟體套件，攜手打造領先業界的新一代高頻交易平台。