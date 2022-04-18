本土疫情持續延燒，12歲以下的孩童還沒有專用疫苗，指揮中心日前決定開放6至11歲兒童打莫德納，國民黨主席朱立倫直言，目前小朋友是否適合打莫德納的相關研究、數據仍不夠充分，指揮中心趕鴨子上架緊急授權，忽略家長焦慮的缺乏同理心，呼籲提供多元疫苗，讓人民有選擇權。

朱立倫在臉書上坦言，自己作為兩個孩子的父親，他能理解同為父母、特別是小朋友還在讀國小及幼兒園的家長，會有多麽的焦慮擔憂，放眼世界，美國、日本、韓國都還沒開放兒童打莫德納，澳洲與加拿大也將輝瑞／BNT作為5-11歲的優先施打疫苗。

他表示，目前小朋友是否適合打莫德納的相關研究、數據仍不夠充分，指揮中心趕鴨子上架緊急授權，不只是忽略家長焦慮的缺乏同理心，也等於在逐步開放的同時，強迫大家做出困難的選擇。

朱立倫指出，對於兒童施打疫苗的劑量以及可能的後遺症風險，國內醫界專家已經提出許多不同意見，指揮中心應該盡快納入注意事項，確保讓兒童能夠安全接種疫苗。

他強調，一個民主國家，政府永遠應該讓人民有選擇權，所以呼籲政府儘快採購輝瑞／BNT設計給孩童的橘瓶疫苗，提供多元疫苗選項，如果做不到，請讓民間力量來接手。

朱立倫認為，相信台灣能否順利防疫、保障民眾健康，除了政府的防疫政策，更重要的是社會的配合與監督，國民黨也會成為這股防疫社會力的前鋒，在第一線為民眾把關，讓每一位為台灣辛苦付出的家長安心。