保留濃厚金三角文化風情的桃園龍岡米干節，17日晚上在火把節及雲南打歌歡樂氣氛下落幕，受到新一波疫情延燒影響，活動的兩大主題潑水節和火把節都改變部分形式，據主辦單位估計，兩天活動共吸引約3.6萬人參與今年盛會。
最後高潮的晚會從迎賓攔路酒開始，來自全台各地雲南、金三角各族來賓分批進場，因防疫考慮，往年喝攔路酒的儀式今年取消，但來賓仍須回應主持人要求的吉祥話才得以入場，現場笑聲不斷。 接著由專業表演者演出高難度火舞，隨著表演者揮動各種點火道具，舞台上火焰飛舞，隨後由穿著雲南少數民族服飾的兩列年輕女性分持數十支火把進場，並把部分火把交給與會貴賓共同點燃篝火盆，熊熊烈火照亮略為昏暗的現場。
由少數民族表演民族舞蹈後，包括彝族、哈尼族、白族等族人帶著傳統樂器開始打歌繞場，許多現場民眾也跟著加入隊伍，眾人圍繞篝火盆唱唱跳跳，感受雲南少數民族文化，也為今年米干節畫下句點。
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