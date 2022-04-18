桃園市龍岡米干節17日最後高潮的火把節，由與會族人及來賓分持數十支火把點燃篝火盆中薪柴。（黃子明攝）

桃園市龍岡米干節17日最後高潮的火把節，由與會族人及來賓分持數十支火把點燃篝火盆中薪柴，工作人員隨後整理火盆。（黃子明攝）

專業表演者17日在龍岡米干節演出高難度火舞。（黃子明攝）

專業表演者17日在龍岡米干節演出高難度火舞。（黃子明攝）

來自全台各地參加龍岡米干節的雲南、金三角地區人士，17日按迎賓攔路酒習俗分批進場，因防疫考慮，往年喝攔路酒的儀式今年取消，但來賓仍須回應主持人要求的吉祥話才得以入場。（黃子明攝）

來自全台各地參加龍岡米干節的雲南、金三角地區人士，17日按迎賓攔路酒習俗分批進場，因防疫考慮，往年喝攔路酒的儀式今年取消，但來賓仍須回應主持人要求的吉祥話才得以入場。（黃子明攝）

來自全台各地參加龍岡米干節的雲南、金三角地區人士，17日按迎賓攔路酒習俗分批進場，因防疫考慮，往年喝攔路酒的儀式今年取消，但來賓仍須回應主持人要求的吉祥話才得以入場。（黃子明攝）

包括彝族、哈尼族、白族等雲南各族人帶著傳統樂器，17日在龍岡米干節打歌繞場，為今年節慶畫下句點。（黃子明攝）

包括彝族、哈尼族、白族等雲南各族人帶著傳統樂器，17日在龍岡米干節打歌繞場，為今年節慶畫下句點。（黃子明攝）

雲南各族人穿著傳統服飾，17日在龍岡米干節表演傳統舞蹈。（黃子明攝）

龍岡米干節17日舉行火把節，因疫情因素，來賓幾乎都戴著口罩出席活動。（黃子明攝）

保留濃厚金三角文化風情的桃園龍岡米干節，17日晚上在火把節及雲南打歌歡樂氣氛下落幕，受到新一波疫情延燒影響，活動的兩大主題潑水節和火把節都改變部分形式，據主辦單位估計，兩天活動共吸引約3.6萬人參與今年盛會。

最後高潮的晚會從迎賓攔路酒開始，來自全台各地雲南、金三角各族來賓分批進場，因防疫考慮，往年喝攔路酒的儀式今年取消，但來賓仍須回應主持人要求的吉祥話才得以入場，現場笑聲不斷。 接著由專業表演者演出高難度火舞，隨著表演者揮動各種點火道具，舞台上火焰飛舞，隨後由穿著雲南少數民族服飾的兩列年輕女性分持數十支火把進場，並把部分火把交給與會貴賓共同點燃篝火盆，熊熊烈火照亮略為昏暗的現場。

由少數民族表演民族舞蹈後，包括彝族、哈尼族、白族等族人帶著傳統樂器開始打歌繞場，許多現場民眾也跟著加入隊伍，眾人圍繞篝火盆唱唱跳跳，感受雲南少數民族文化，也為今年米干節畫下句點。