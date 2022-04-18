多位韓國藝人的武術教練柳承龍（左）特地指導陳孝志正確動作。（陳孝志提供）

台灣柔術協會理事長蔡坤龍（左）、陳孝志。（陳孝志提供）

知名王牌經紀人陳孝志近日續任文化交流大使外，也受邀為台灣柔術協會總顧問...白冰冰、黃心娣、李愛綺、陳柏渝、陳映璇、吳沐玹、陳思瑋等藝人都紛紛獻上恭喜，陳孝志透露自己在演藝圈領域時間久了開始跨越別的行業，「包括醫美，旅遊，公益，體育等等，不然怎麼會有文化交流大使身分」。

他表示其實這次擔任柔術協會總顧問也是一個巧合，「我自己愛淺水、滑雪，疫情前我每年都去不丹，爬到6千海拔呎的老虎穴廟。」另外，他也提到韓劇《太陽的後裔》中專門訓練宋仲基柔術格鬥的專業選手，「當時我可是第一時間獨家專訪到在韓國專門教藝人武打的專業選手，當時也是跟他訓練，很榮幸認識到台灣柔術理事長（蔡坤龍）先生」，透露希望能盡自己的一己之力將武術與娛樂結合，讓更多人瞭解武術。他表示當他看到韓劇常把運動項目結合在戲劇裡面，變成全民都想學的運動，「那我們也可以啊，其實台灣的柔術很強的，所以想打算籌備拍一個有關柔術的題材網劇。」

蔡坤龍先生表示，「這次很開心能跟在演藝界35年的資深經紀人陳孝志合作，邀請他來當我們的總顧問，因為我ㄧ直想把柔術的項目推廣讓大家瞭解，不管大人或女生跟小孩子都可以學的，還可以防身健體，我其實常看電視劇跟電影其實都會看到柔術的影子，只要是跟現在武打的動作都會有，我相信很多人看了電影電視劇，都會羨慕片中的男女主角這麼那裡厲害的動作畫面，其實並不難的，就是因為很多人看了電視劇打來尋問諮詢，我們也想讓大家更瞭解柔術，所以我才想到能跟娛樂產業發展結合，所以才找了陳孝志先生當總顧問！希望藉由他來把揉術發揚光大。」