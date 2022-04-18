女星唐玲2019年罹患胃癌，歷經手術和化療後恢復良好，但卻在近日例行腹部檢查時，驗出卵巢一側異常腫大，被醫生建議切除子宮及卵巢，讓她非常掙扎；詢問多位醫師後，唐玲終於答應動手術，今（18日）發文透露已摘除子宮、卵巢，並分享術後身體的重大變化，感嘆：「我的人生正式開始倒數了」。

唐玲稍早之前在臉書報平安，表示已順利完成摘除子宮、卵巢的手術，麻醉醒來後肚子感到疼痛，馬上按了自費外加的嗎啡止痛按鈕，卻瞬間覺得天旋地轉、噁心想吐，比痛還難受，因此一個禮拜都不願再止痛，將嗎啡設備移到遠處。不過，術後除了疼痛，還有心悸、頭暈、燥熱、冒汗、失眠、多夢要克服，請教醫師後才知道是更年期症狀，嚇得她直呼：「瞎咪！這也太快了吧！我才剛剛手術醒來耶～～～原來移除『卵巢』之後，就會立刻進入『更年期』…」。

醫師後來替唐玲開了治療緩和更年期的藥物，提醒未來要特別注意骨質疏鬆以及心血管的問題，唐玲不禁嘆息：「這下我的人生正式開始倒數了。」

眼見唐玲平安完成手術，演藝圈星友宋達民和洪百榕夫婦、況明潔、孟慶而、游詩璟、許志豪等人都留言獻上祝福，其他網友也紛紛送暖：「加油加油，早日康復」、「辛苦妳了」、「放寬心多休息，至少還是很美」。