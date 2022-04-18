不斷更新》俄國提出換俘 以2名被俘英志願軍 交換1位親俄政客 19:402022/04/18 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 尚恩·平納（左）和艾登·阿斯林（右），是自願為烏克蘭戰鬥的英國士兵。(圖/TWITTER) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (1935) 上星期，已預計自己會被俘的英國志願者艾登•阿斯林（Aidin Aslin），與另一名同樣是英國志願者尚恩‧平納(Shaun Pinner)出現在俄羅斯國營電視台，他們被要求說出俄國的換俘條件。兩人對著鏡頭向英國首相強生喊話，表示自己想回家，以換取被烏克蘭逮捕的親俄政治人物梅德韋丘克(Viktor Medvedchuk)。 2人臉上有不少傷，神情也相當憔悴。 British mercenary Shaun Pinner is captured by Russian Army! 訂閱影音： 中時新聞網 British #mercenary Aiden #Aslin, surrendered in Mariupol - why he got disillusioned with Kiev regime 不斷更新》澤倫斯基公布烏軍傷亡數字 馬立波戰況加劇 不斷更新》俄國佔領軍計劃在刻松市發動脫烏公投 #不斷更新 #俄國 #換俘 #2名 #志願軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄軍下最後通牒 馬立波沒投降跡象 04:102022/04/18 國際大事 不斷更新》莫斯科號沉沒 烏國防部狂嗆俄軍：還有路逃 17:242022/04/15 國際 俄羅斯發外交照會 警告美國勿軍援烏克蘭 04:102022/04/17 國際大事 傳法國總統大選後 歐盟再就俄石油禁運協商 21:172022/04/15 國際 歐盟擬再制裁俄 鎖定銀行業、能源 04:102022/04/18 國際大事 影》俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」爆炸起火 俄國防部證實船沉沒 04:542022/04/15 國際 俄烏戰爭恐爆新戰局？台大院長驚「他」一出手將震撼歐洲 07:562022/04/16 政治 塞爾維亞挺俄遊行 專家：全歐類似示威由俄策動 22:472022/04/16 國際 莫斯科號沉沒激起俄國復仇意識？戰略專家曝2極端反應 20:022022/04/17 政治 「莫斯科號」沉沒 逾400官兵下落不明 艦上疑有核彈 23:482022/04/16 國際 加密版的戰爭與和平 陳冲籲政府加密資產要負責任推動 19:132022/04/15 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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