(1935)

上星期，已預計自己會被俘的英國志願者艾登•阿斯林（Aidin Aslin），與另一名同樣是英國志願者尚恩‧平納(Shaun Pinner)出現在俄羅斯國營電視台，他們被要求說出俄國的換俘條件。兩人對著鏡頭向英國首相強生喊話，表示自己想回家，以換取被烏克蘭逮捕的親俄政治人物梅德韋丘克(Viktor Medvedchuk)。

2人臉上有不少傷，神情也相當憔悴。

British mercenary Shaun Pinner is captured by Russian Army!