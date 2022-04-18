泰博科技（4736）18日表示，年初訂購的快篩機台近期已上線，月產能可達1,200萬劑，由於5、6月陸續有機台到位，加上也添購自動化設備，預計月產能3千萬劑將提前達陣。

本土新冠疫情大爆發，快篩檢測需求強勁，配合民眾的需要，泰博的福爾威創家用抗原快篩試劑，上周已經鋪貨至通路60至70萬劑，預計這周單日可鋪貨至通路20至30萬劑，總計這周預計可鋪貨至通路150至180萬劑，預計4月25日後將會有更多貨舖出。

因應上周宣布4月25日後的降價方案，泰博認為，若民眾沒有迫切需求，可以等4月25日以後再購買，價格會更划算且會有穩定的量。

泰博表示，目前快篩試劑月產能約1,200萬劑，因應快篩檢測需求量擴大，在添購的自動化機台未到位前，部分由擴大人力來取代，全公司5、6百的人力全力支援快篩產線，5月中還會有1～2台機台到位，6月中再增加4台，加上自動化設備將陸陸續續到位，產能由單日40萬劑增加到100萬劑，將提前達到月產能3千萬的預期。

泰博指出，快篩試劑打從開發就以量產思維在設計，生產具有經濟規模，價格更有競爭力。所生產的快篩品質更是領先，市面上銷售的泰博快篩已是第五代快篩，是偵測新冠病毒的核蛋白（N Protein），不易受變異影響，從Alpha、Beta、Delta、Omicron等變異株都可以測的到，而從這次基隆愛心普篩結果，偽陽性是萬分之零點三，與之前臨床試驗的準確率一致，與PCR核酸檢測的準確率相當，甚至更好。

福爾威創家用抗原快篩試劑配合政府政策需求已擴大產能且通路完整，所鋪貨通路包括統一超商、萊爾富、全聯、康是美、屈臣氏、中華電信門市、杏一、維康、大樹、丁丁、啄木鳥、佑全、健康人生、躍獅、新高橋等連鎖藥局，以及全台各區域的連鎖藥局等。