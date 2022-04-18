國教署台中辦公室有1人確診 教育部累計2人染疫 19:502022/04/18 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部證實，國教署台中辦公室有1人確診(林志成攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今晚證實，國教署台中辦公室有1人今天獲知確診，經查該確診同仁自16日起就未進入辦公室，相關接觸人員已安排居家辦公，並配合衛生單位進行疫調與篩檢。國教署今天針對辦公環境加強清潔消毒，目前對業務運作不會造成影響。 教育部位在台北市中央聯合辦公室的國際及兩岸教育司，日前傳出有1人確診，今天再傳出國教署台中辦公室也有1人確診，教育部的單位已有2人確診。 因應確診、居隔人數多 桃園規畫3家加強型防疫旅館 居家隔離辦公半天連開3會議 柯文哲直呼「比上班還累」 #確診 #辦公室 #國教署 #1人 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訪客確診 柯文哲黃珊珊被匡列隔離 04:102022/04/18 生活新聞 嘉縣＋10確診 年紀最小10個月 1人曾去阿妹演唱會 15:182022/04/18 生活 台中新增41例本土個案 將試辦輕症居家照護 17:472022/04/18 生活 台東縣舉辦全國鄉土歌謠比賽 傳1確診者足跡 10:262022/04/18 生活 疫情再觀察2周 阿中估360萬人感染 04:102022/04/18 生活新聞 中和重症男童錯過黃金救援期 民進黨團要求市府補破網 14:292022/04/18 生活 屏東確診＋21 年紀最輕僅1歲童 家族感染多 16:072022/04/18 生活 南投新增7人確診 內含4歲、2歲姐弟染疫 17:102022/04/18 生活 中原大學爆30例確診 大一學生全改線上授課 09:592022/04/18 生活 敦化國小今早臨時停課 北市不滿：錯誤示範！明天要復課 14:432022/04/18 生活 《小明星大跟班》驚傳嘉賓確診 吳宗憲親曝身體狀況 13:212022/04/18 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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