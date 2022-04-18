教育部今晚證實，國教署台中辦公室有1人今天獲知確診，經查該確診同仁自16日起就未進入辦公室，相關接觸人員已安排居家辦公，並配合衛生單位進行疫調與篩檢。國教署今天針對辦公環境加強清潔消毒，目前對業務運作不會造成影響。

教育部位在台北市中央聯合辦公室的國際及兩岸教育司，日前傳出有1人確診，今天再傳出國教署台中辦公室也有1人確診，教育部的單位已有2人確診。