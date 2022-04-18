今年地球日環保署結合政府、民間團體及企業等單位，於4月17日上午9時在臺北市大安森林公園兒童小舞臺舉辦「2022地球日-響綠生活 蔬食無痕家庭日」活動，呼籲全民一同展開投資地球的行動，從地球日組織倡議的52項綠行動，連結環保署「全民綠生活」政策，讓民眾瞭解如何從食、衣、住、行、育、樂、購等「綠生活」行動來投資地球。

「2022地球日響綠生活 蔬食無痕家庭日」結合「綠色旅遊」、「綠色飲食」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」及民間團體推動的環境議題活動，適合全家大小一同參與，現場除有多組表演團體帶來音樂饗宴及互動表演外，還有蘋果劇團帶來「綠生活無所不在-龍宮奇緣」舞臺劇及專業故事演說人員演說繪本故事，其中「河流的祕密」繪本，帶領與會民眾瞭解守護河川的重要性，而「我的綠色ㄚ ㄇㄚˋ」繪本，以孫子的視角分享自己的ㄚ ㄇㄚˋ生活中的許多生活綠智慧，希望透過環境教育改變民眾的觀念，減少過度或不必要的消費行為，進而減少環境的污染及資源耗損，以真正解決現今的問題。

現場全民綠生活宣導攤位區以情境的方式讓您感受如何規劃吃在地、住放心、玩開心的「綠色旅遊」；透過「綠色辦公」、「綠色居家」主題互動遊戲，讓民眾深入的瞭解空氣、水、土壤、環境用藥的重要性；而「綠色消費」除了教導民眾如何選購綠色產品外，還分享延長電池使用壽命的小妙招，讓民眾節能減碳還能省荷包；在「綠色飲食」中教導民眾吃天然、當季的原型食材及響應「惜食行動」；同時，現場規劃「我用綠生活投資地球」專區，讓民眾自行寫下生活中自己可以用什麼樣的綠行動投資地球，一起響應地球日倡議。另外，全國22縣市環保機關亦於4月1日起於各地辦理相關地球日投資地球的活動，邀請大家一起走到戶外接觸大自然，感受美好的環境。

大安森林公園兒童小舞臺區為空曠戶外空間，空氣流通、陽光充足，環保署提醒大家，防疫期間參與活動仍應全程配戴口罩與他人保持社交距離。活動現場所有工作人員於活動前均會測量體溫，服務期間全程配戴口罩；現場各體驗區提供消毒酒精供參與民眾手部消毒使用。對環境教育系列活動有興趣的民眾，可持續關注環保署活動官網或「環保署臉書粉絲專頁」。