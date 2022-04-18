面對外界質疑，為何BNT兒童疫苗採購遲遲沒有進度，衛福部長陳時中今天(18日)表示，由於兒童版疫苗是輝瑞而非BNT生產，但上海復星沒有輝瑞代理權，輝瑞的販賣區域又被排除在大中華區域之外，坦言「還有很多需要突破」。對此，藥師林士峰忍不住直言，如果不會買，就應該交給有經驗的人買。

關於輝瑞兒童疫苗進度，陳時中日前透露洽購過程牽涉四方談判，包括輝瑞、BNT和上海復星及我方，今天在立院衛環委員會備詢時也提到，「每次都遇到一些小問題」，商業合約還有很多需要突破。

陳時中進一步說明，兒童版疫苗製造是輝瑞，而BNT沒有生產，中國、港、澳、台灣的銷售權是在BNT，而BNT和上海復星簽了合約，其他區域則是輝瑞販賣的範圍，因此我們沒辦法直接和輝瑞購買，這裡面有一點點合約關係的複雜性。

是否考慮再度請民間協助洽購兒童版輝瑞疫苗？陳時中表示，這段時間民間一直有協助，現在看看四方合約是否有辦法解決，但這牽涉輝瑞、BNT和上海復星三家的利潤分配，主要是在談這個，但對我們來講，只要能買得到都可以。其中是否牽涉到政治因素？陳表示，外力干預不多，都是個別公司對於自身權益的要求。

對此，林士峰今天(18日)在臉書表示：「如果不會買，就應該交給有經驗的人買嘛！」他指出，有做過生意的都知道，「當你價格不對、條件不對，一堆毛的客人，店家已讀不一定會回。」

林士峰更直言，國家的傲慢在這裡顯露無遺，「反正國家提供你們莫德納了，也不是不能用，只是不是別人的首選而已，政策採自願性的，要用不用，你們家長自己斟酌。」