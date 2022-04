歌手范瑋琪(范范)過去因口罩失言風波重創形象,之後又被抓包使用安博盒子,及違反防疫規範和王力宏等人聚餐,甚至捲進「蕾宏婚變」風波等,爭議話題不斷,沉澱一陣子才發行新歌回歸樂壇。近日,范范分享她到唐吉訶德購物的日常,卻被網友虧說把她拍得像只有150公分高。

范瑋琪雖然保持低調,依然會在社群平台上分享生活;最近范范去逛專賣日本商品的唐吉訶德分店並採買,在疫情嚴峻期間也引起討論。只見范范PO出的首張圖是一堆罐裝飲料,接著鏡頭一轉來到日式泡麵區,網友頓時聚焦熱議她的身高,不知是否掌鏡的人拿得太高,本來覺得她應該有170多公分,但是照片卻被拍得看起來只有150公分:「誰把你拍成150(大笑)」、「第2張誰拍的啦,笑到並軌(翻過去)」、「硬是把170+的范拍成了140的大頭娃娃」。

范范有170+的身高卻遭網友虧被拍得像只有150公分。(圖/取自范瑋琪IG)

范瑋琪一下挑著泡麵、一下轉戰道具區,似乎開始幫兒子們挑玩具,百貨店裡商品五花八門,包括吶喊雞等各式有趣玩意,她寫道:「目不暇給(眼冒星星)」;從畫面中可見范范的購物車裡裝滿了商品,最後買了些什麼東西回家也引發網友好奇,紛說:「真的很好逛~」、「大採購」、「全部都買」。

范范出現在派對玩具區,網友們好奇她買了些什麼回家。(圖/取自范瑋琪IG)

范范上(3)月18日迎來她46歲的生日,她也透露在生日當天在IG分享感言,送給自己一個碩士論文禮物,還分享勵志格言:「follow your heart and never quit or give up on yourself(傾聽妳的心,絕不放棄自己)」;她表示她萬分珍惜兩年來的校園生活,藉這個機會已重新認識了世界,還感性地說:「讓我知道如何恰如其分的和自己相處,對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對」,網友大讚說:「喜歡這樣的正能量」。