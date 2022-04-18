歌手范瑋琪（范范）過去因口罩失言風波重創形象，之後又被抓包使用安博盒子，及違反防疫規範和王力宏等人聚餐，甚至捲進「蕾宏婚變」風波等，爭議話題不斷，沉澱一陣子才發行新歌回歸樂壇。近日，范范分享她到唐吉訶德購物的日常，卻被網友虧說把她拍得像只有150公分高。

范瑋琪雖然保持低調，依然會在社群平台上分享生活；最近范范去逛專賣日本商品的唐吉訶德分店並採買，在疫情嚴峻期間也引起討論。只見范范PO出的首張圖是一堆罐裝飲料，接著鏡頭一轉來到日式泡麵區，網友頓時聚焦熱議她的身高，不知是否掌鏡的人拿得太高，本來覺得她應該有170多公分，但是照片卻被拍得看起來只有150公分：「誰把你拍成150(大笑)」、「第2張誰拍的啦，笑到並軌(翻過去)」、「硬是把170+的范拍成了140的大頭娃娃」。

范范有170+的身高卻遭網友虧被拍得像只有150公分。（圖／取自范瑋琪IG）

范瑋琪一下挑著泡麵、一下轉戰道具區，似乎開始幫兒子們挑玩具，百貨店裡商品五花八門，包括吶喊雞等各式有趣玩意，她寫道：「目不暇給(眼冒星星)」；從畫面中可見范范的購物車裡裝滿了商品，最後買了些什麼東西回家也引發網友好奇，紛說：「真的很好逛～」、「大採購」、「全部都買」。

范范出現在派對玩具區，網友們好奇她買了些什麼回家。（圖／取自范瑋琪IG）

范范上(3)月18日迎來她46歲的生日，她也透露在生日當天在IG分享感言，送給自己一個碩士論文禮物，還分享勵志格言：「follow your heart and never quit or give up on yourself（傾聽妳的心，絕不放棄自己）」；她表示她萬分珍惜兩年來的校園生活，藉這個機會已重新認識了世界，還感性地說：「讓我知道如何恰如其分的和自己相處，對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對」，網友大讚說：「喜歡這樣的正能量」。