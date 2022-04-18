澎湖美食展來了！澎湖4月25日將舉辦花火節前夕，特別在高雄漢神百貨B3將澎湖特色美食搬到高雄來，此次共17家廠商進駐，活動即起至26日，日前還找來澎湖國家風景區管理處處長許宗民、馬公市長葉竹林現場叫賣宣傳。

澎湖農漁產業加工運銷合作社主席洪疇雲指出，這次澎湖農漁產業加工運銷合作社領軍，邀請廠商，澎湖農會蘆薈產品、富勝食品與海釣鮮魚、緝馬灣花枝丸系列、澎湖優鮮～五德養殖場生鮮魚塊、海之饌商行黑妞黑糖糕、澎湖一條根產品、赤崁阿麗丁香魚、漁夫才哥麵線系列、漁翁島海菜湯、正ㄧ、正義花生酥、泉利鹹餅、新瑞福號古早味餅乾、澎福炸棗、誠一海苔酥、原茶工坊風如茶等17家廠商進駐，產品彙集澎湖農漁名特產伴手禮和生鮮海釣養殖魚類等，現場並依政府防疫規定試吃。

許宗民表示，澎湖國家風景區管理處今年更推動四季旅遊：訪古季、賞鷗季、石滬季、奇岩季，並已積極籌備9／25辦理101k自行車賽，11／6菊島跨海馬拉松等國際運動賽會活動之宣傳與報名。

葉竹林說，馬公市公所今年亦推動馬公區域觀光旅遊，同時辦理澎南心動、金色雙島、星空露營、漁村體驗、在地美食娛樂等之活動營造宣傳。