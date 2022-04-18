特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）是全世界最有錢的億萬富翁，2022年富比世全球富豪榜，以2190億美元的身家，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）穩坐榜首。然對比其驚人身價，馬斯克似乎沒有匹配的生活品質，近日他受訪坦言自己「居無定所」，只能流浪在好友住處的空房，輪流居住。

綜合外媒報導，馬斯克接受TED負責人安德森（Chris Anderson）採訪時表示，「我現在一個住的地方都沒有，實際上我只能住在朋友家」。

馬斯克說，若是他前往灣區，也就是特斯拉大部分工程所在地，他基本上就在朋友住處的空房輪流居住。

此前美國參議員華倫（Elizabeth Warren）曾多次抨擊馬斯克避稅、繳納的稅款很少。馬斯克坦言，他的財富的確很驚人，不過他個人開銷其實並不高，「如果我每年個人開銷數十億美元，那確實非常有問題，但實際並沒有」。

馬斯克續指，他沒有遊艇，從未真正去度假；不過他也坦言確實有一架私人飛機，「這並非我花費很奢侈，因為如果不用私人飛機，就會擠壓到我的工作時間」。

報導稱，2015年，谷歌（Google）聯合創辦人佩吉（Larry Page）表示，有時馬斯克要來矽谷時，會寄郵件詢問「我不知道今天晚上要住哪裡，可以住你家嗎？」

其實馬斯克節儉的生活早有傳聞，他前女友、加拿大歌手Grimes日前就曾在訪問中透露，馬斯克身為首富，所過的生活可能不如大家想像中的那樣，有時甚至在貧窮線以下，住在價值僅5萬美元的組合屋，毫無隱私且無應有的安全保障。