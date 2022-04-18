泰格豪雅（TAG Heuer）智能表以高CP值著稱，並且隨著科技的進步不斷推陳出新，深受運動愛好者的喜愛。今年全新登場的Connected Calibre E4智能表和高爾夫球特別版智能表，功能再升級，使用上最加順手貼心，另也針對時尚人士和女性表迷推出42mm表徑的Connected Calibre E4智能表，外觀更時尚。

可搭配泰格豪雅獨家研發高爾夫App，下載全球數千家高爾夫球圖資和資訊的高爾夫球特別版腕表，今年新品增添「自動偵測第一桿發球距離」功能，表帶附有磁吸式球標，是專為高爾夫球愛好者打造的腕表。

泰格豪雅Connected Calibre E4 智能表高爾夫球特別版，8萬7500元。（TAG Heuer提供）

新一代Connected Calibre E4智能表除了45mm表徑款外，今年新增42mm表徑的時尚表款，表圈表盤一體成型，且更加纖薄，共有11種表盤設計，表帶也有6色橡膠表帶可搭配，風格更加時尚，運動應用程式除了跑步、游泳、自行車等功能外，今年新增「健身指導」功能，有如隨時隨地都有私人健身教練督促指導。