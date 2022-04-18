高雄高英工商力助高三畢業生就業，今（18）日攜手輔英科大和大發及和發產業園區等10家知名企業，並與高英的建教公司國瑞汽車合作，祭出近百職缺供學生面試媒合。（柯宗緯翻攝）

高雄高英工商力助高三畢業生就業，今（18）日攜手輔英科大和大發及和發產業園區等10家知名企業，並與高英的建教公司國瑞汽車合作，祭出近百職缺供學生面試媒合，盼讓「畢業即就業」不單只是口號，而能真正贏在就業起跑點。

高英工商校長陳德松表示，多年來高英深耕台灣技職教育，並以品德教育作為辦學核心價值，為業界培育無數優秀產業人才。學生在校3年所學的專業技能，保證能充分應用於職場，這次與多家企業和科技大學一同協助學生就業媒合，讓學生達到畢業即就業的目標的同時，也能繼續充實自我、精進技能。

這次聯合徵才，除建教公司國瑞汽車TOYOTA外，同處大寮地區並且在高雄地區盛名的大發工業區、和發產業園區企業，包含上鎧鋼鐵、弘偉環保工程、尚潔環境工程、易宏熱鍍鋅工業、傑期企業、清展科技、高全存企業、景發鋁業、昶鑫企業等精選10家企業，此次與輔英科技大學一同協助高英工商學生如何就業升學一把抓，讓賺到錢的同時，也能不斷進修，拿到大學學位資格。