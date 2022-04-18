衛福部長陳時中坦言不敢期望BNT兒童疫苗，談判已進行2個多月，每次都有新的小問題，商業合約很多需突破。國民黨副主席連勝文批評，當權者為滿足扭曲的塔綠班意識形態，忽略科學硬拗的結果，就是讓全民，特別是台灣小朋友們，面臨極大的風險。

連勝文表示，台灣已經沒有比較適合小孩打的BNT疫苗了，疫情指揮中心之前找一堆理由拒絕永齡基金會等民間單位的捐贈好意，自己又搞不定，導致小朋友們現在只能選擇接種Moderna，難不成要打高端變成實驗品嗎？

連勝文批評，當權者為了滿足腦殘的塔綠班，到現在還把在香港稱為復必泰的德國BNT疫苗，當作是大陸疫苗，當權者因為扭曲的意識形態，忽略科學硬拗的結果，就是讓全民，特別是台灣小朋友們，面臨極大的風險。

連勝文也呼籲陳時中，「想選的人就趕快去選吧！這樣才能讓想要專心做事的人好好做事！」更何況當台灣一天有一萬人確診時，所謂的防疫神話就變成防疫笑話了，在疫情衝擊之下，當權者防疫若是充滿政治考量，會害慘了老百姓，最終也會害到自己的。