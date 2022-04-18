創業家兄弟（8477）與旗下子公司松果購物因為使用「搜尋引擎優化（SEO）技術，搜尋結果遭公平會認定有誤導消費者「逛錯街」效果，對創業家及子公司松果購物罰鍰各200萬元、80萬元。創業家兄弟18日指出，公平會未完全瞭解相關機制前即開罰，已對商譽造成損害，目前尚未收到正式函文，將在收到後提出訴願。

公平會發現，消費者在Google搜尋引擎打上特定品牌名稱，消費者在Google搜尋引擎打上特定品牌名稱時，搜尋結果會出現相關商品，但消費者進入「生活市集」、「松果購物」網站後，賣場卻沒有該項產品，因此對創業家及松果購物開罰。

對此，創業家兄弟批公平會「未完全暸解相關機制」，創業家解釋，若有消費者曾在生活市集、松果購物站上搜尋商品關鍵字，搜尋結果會由系統生成集合頁，該結果也可能被Google檢索而經由Google演算法決定是否出現在Google搜尋引擎結果上。而生活市集、松果購物每日站內搜人加總高達10～15萬次，在自家網站上的搜尋的字詞，並非平台能預測。

舉例來說，如天氣冷的時候，民眾會直接在生活市集站上搜尋「防寒大衣」，同時，系統便會自動把每個搜尋關鍵字生成一個集合頁面，用以補強人工對於分類頁面設想的不周全。也就是說，對「防寒大衣」關鍵字同樣有興趣的消費者，便能在使用Google搜尋引擎查商品時，更簡易地找到相關商品。

對此，有電商經營業者就表示，自家網站的搜尋結果被收錄到Google搜尋引擎上，對電商網站來說相當正常，且同樣的技術普遍被多數電商採用，且愈大的電商網站，這樣的情況也會更明顯。系統都是自動化處理，更也無法控制消費者要在自家網站上搜尋什麼字詞，也無法透過預先排除特定字詞，只能在收到反映後逐一處理。若今天排除了數十個關鍵字的字詞，隔天又會出現其他新的字詞。

創業家集團則表示，若有業者反映不希望這些近似商品的搜尋結果被搜尋引擎蒐錄，只要一經通知，站上會立即將該字詞特別處理。而過去曾有部分廠商針對此類機制向司法機關提出不同意見，但經充分說明後，所有判決均認為創業家與松果相關機制並未侵犯消費者或廠商權益。

創業家兄弟表示，公平會並未完全了解相關機制即開罰，已對集團商譽造成難以彌補之損害，目前尚未收到正式函文，接下來收到正式函文後，將會提出訴願。