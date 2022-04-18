不過左下角的眼鏡妹讓「8美」露餡了，原來長腿全是修圖修出來的。（翻攝臉書《●【爆廢公社公開版】●》公開版）

網紅、網美時代，修圖、濾鏡不可少，拉長腿、修小臉完全是小兒科，善用科技，大媽變仙女輕鬆寫意。有網友分享一張8個正妹排排站的照片，只見個個擁有白晰大長腿，「8美圖」讓人賞心悅目。不過仔細一看，左下角有個戴眼鏡的女孩是蹲著拍照，而她脖子部位整個拉長宛如「長頸族」，也露餡8個美女大長腿全是修的。

有網友在臉書《●【爆廢公社公開版】●》公開版分享1張照片，並標註「友情無價（哭臉）」。只見照片中8個正妹，一字排開在看似校園的場景中拍照，不論是穿短褲或短裙，全都擁有一雙讓人稱羨的名模長腿。

不過仔細一看，照片左下角有個帶著眼鏡的女孩是蹲著拍照，而她的脖子部位整個被拉長，宛如長頸族，也洩露了姊妹們長腿的秘密，全靠修圖功力。

眾多網友看得哈哈大笑：「這種圖實在也是療癒」、「魯夫」、「犧牲小我完成大我的概念嗎？長頸姐姐」、「左邊的……壯烈犧牲惹」、「這告訴我們拍照姿勢都一樣就好，不要搞特殊」、「這告訴我們拍照要合群」、「都站著不是挺好的？怎麼就你喜歡蹲著呢？為了閨蜜們，你只能打一套犧牲奉獻流了」，還有網友標註閨蜜們拍一樣的照，而且有人得蹲著拍。