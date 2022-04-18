由歐盟贊助、為期3年的美食推廣活動「縱享歐洲美食文化」，4月25日進行到5月1日，全台5家餐廳共襄盛舉，運用法國馬雷恩—歐雷宏IGP生蠔（Marennes Oleron IGP）、夏朗德—普瓦圖AOP奶油（Charentes-Poitou AOP），以及知名的夏布利AOP葡萄酒（Chablis AOP），製作為期1周的快閃菜單，讓饕客沉浸在美味3重奏的法式浪漫裡。

這5家餐廳分別是台北的「SEA to SKY- Seafood ＆ Bar」與「Good Food You 主廚的秘密食材庫」、台中的「Frenchie Frenchie」與「法森小館L'affection」，以及由法餐南霸天簡天才師傅主持的高雄「THOMAS CHIEN Restaurant」。

4月25日至5月1日期間，5家餐廳將運用法國引以為傲的Marennes Oleron IGP生蠔、Charentes-Poitou AOP奶油與Chablis AOP白葡萄酒，推出期間限定的專屬菜色「炭烤生蠔、夏布利白酒泡泡」每份520元。

料理過程將夏布利酒加入乾蔥後，濃縮至1／5，加入奶油，用鹽調味後過濾，而生蠔去殼後，以炭火烤上色備用；綠蘆筍則以鹽水燙熟切斷備用；最後在盤中放入切斷的綠蘆筍，以均質機將白酒醬打成泡泡狀放入盤內，再擺上生蠔就大功告成。

這道料理不僅以精緻廚藝詮釋來自法國的頂級食材，極富創意的餐酒搭配，更能讓民眾體驗這三個元素所共同譜寫的美味樂章，也讓更多亞洲市場的消費者認識與體驗法國頂級美食美酒。