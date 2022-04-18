演藝圈夫妻檔王中平、余皓然育有一子一女，其中女兒韓菲因樣貌亮眼，被封為「校花級顏值」星二代，目前正在加拿大多倫多大學攻讀人文學科。昨（17日）韓菲忽然發出離開學校宿舍的動態，原來她悄悄回到台灣並接受隔離，同時大讚台北氣溫超讚，讓她非常滿意。

韓菲在IG限時動態發出一連串的近況，可以看到她戴著白色棒球帽、口罩，身穿休閒服，扛著兩大行李箱和吉他，不捨地寫道：「怎麼說也是待了8個多月的地方了」，透露即將要搬離加拿大的宿舍，接著再PO到南韓首爾轉機的畫面，證實人已經離開加拿大；而稍早之前，韓菲已平安抵達台灣，透過IG限動打卡在台北市，目前正在防疫旅館中配合隔離政策。

儘管安頓好的時間已是深夜，用功的韓菲仍開啟筆電鑽研學業，「時差等考完試後再調吧，我發現我其實不討厭隔離生活，準確來說我覺得挺不錯的，可能我原本就偏宅吧，隔離完後要運動了。」並讚賞台北19度的氣溫很舒適，「這個溫度我真的愛了。」

事實上，韓菲今年1月放寒假，本來打算要從加拿大回台灣，考量疫情及隔離的問題，王中平、余皓然決定讓女兒留在加拿大，不過當時該國正面臨嚴峻的Omicron變種病毒，因擔憂通風系統會加速傳染，即便氣溫只有負9度，仍不敢開啟暖氣，只能蓋著兩層被子睡覺，怪不得她抵台時，相當滿意家鄉的不冷不熱的氣溫。