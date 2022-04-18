中央流行疫情指揮中心日前表示，已優化「台灣社交距離APP」，並鼓勵民眾下載使用，不過仍有不少人質疑，真能取代實聯制嗎？北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo表示，自己平常工作一定會遇到確診者，他公布近3周使用台灣社交距離APP的結果，竟然完全沒有收到接觸者的通知，令人意外。

鼓勵全民下載「社交距離APP」 陳時中：拜託記者訪問我也要裝

John Tai Kuo今(18)日在臉書指出，因為工作一定會遇到確診者，但根據他從4月4日至18日，使用台灣社交距離APP近3周的結果，依然沒有收到接觸者的通知，他推測大概有幾個原因，包括確診者沒開手機藍牙，或是沒安裝軟體，即使有開，雙方手機的藍芽也可能因某些原因沒握到手。

此外，因目前確診風險高，輕症患者在急診看診時間不太可能超過15分鐘，若急診的來診密度高，例如1個小時內6名患者，平均一個患者可以分配的時間也只有10分鐘，無法達成接觸大於15分鐘的機會。

對於使用APP藍芽來防疫，John Tai Kuo認為，還是得等使用率上升才有效，不過他也坦承，這軟體很適合某些工作不太容易見光、又會在密閉空間接觸大於15分鐘的人，因為有接觸風險，又怕隱私被探查，這種工作性質的很需要。

John Tai Kuo說，疫調目的向來不是想知道誰和誰做了什麼事，關鍵核心是想攔截傳播鏈，讓接觸者知道自己被傳染的可能，提醒去採檢，因此疫調還是得持續做，但也需要轉型，讓更多人願意配合疫調和信任疫調，才是防疫最困難的一件事。