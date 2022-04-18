俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號(Type project 1164 Cruiser Moskva )沉沒，極大的鼓勵烏克蘭的軍民士氣，總統澤倫斯基將海軍指揮官歐列克謝‧內日帕帕(Oleksiy Neizhpapa)從少將升為中將，被認為這是對擊沉莫斯科號的獎勵。

升階令出現在澤倫斯基網站上，表示從4月16日起，海軍指揮官內日帕帕從海軍少將晉升為海軍中將。

А вот и первый, подтверждённый кадр "Москвы" после .. происшествия.



Видны следы мощного пожара в отсеках, следы повреждения обшивки под главной надстройкой и крен на левый борт (всё, согласно сообщениям ВСУ). ПУ с КР целы, их детонации очевидно не произошло. pic.twitter.com/MzxCyzXszI — Мike Right (@BormanIke) April 17, 2022

網站沒有給出晉升的理由，但總統府顧問維多利亞•斯特拉霍娃（Victoria Strakhova）在臉書上表示，「每個人都知道促使此舉的原因。」

烏克蘭海軍指揮官內日帕帕。(圖/TWITTER)

🎉 President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi signed a decree to promote Oleksiy Neizhpapa, Commander of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine, for the "brilliant operation that everyone already knows about." pic.twitter.com/IyHijGNuM5 — Luna Newsroom  (@LunaNewsroom) April 17, 2022

烏克蘭聲稱，他們利用2枚海王星岸基反艦飛彈(RK-360MC Neptune)擊中莫斯科號，隨後俄羅斯表示該艦確實失火事故，到了4月14日，莫斯科號在拖運時翻覆沉沒。

儘管俄羅斯不承認莫斯科號是遭飛彈擊毀而沉沒，但現在流出的照片與影片都顯示該艦在輪機段與後方直升機甲板有明顯外力造成的毀損，沉沒的主因很可能是水線之下因彈襲而破損，大量海水灌入而翻覆。

莫斯科號是光榮級巡洋艦的1號艦(原名光榮號)，排水量11500噸，是二戰以來被摧毀的最大軍艦。因此它的損失必然是對俄羅斯軍事威望的巨大打擊，相對的，也極大地鼓舞了烏克蘭的士氣。

另外在開戰初期，莫斯科號曾對蛇島發出勸降警告，烏克蘭守軍拒絕投降，並告訴軍艦滾開。

據稱，莫斯科號上有一件無價的東正教基督教遺物，據稱是「真正十字架」的一部分碎片，可見俄軍對它的重視。目前不知是否聖遺物也隨艦一起沉沒。