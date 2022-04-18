南歐水果市集情境圖。（SABON提供）

繽紛野梨＋西西里柑橘＋香蘋薰衣草三部曲禮盒，1

580元。（SABON提供）

頂級美妝SABON尋訪南歐，跟著巷弄間甜如花蜜的果實香氣，走過鋪滿鵝卵石的街道，踏入南歐市集充滿水果芬芳的一隅，SABON創作限量《繽紛野梨系列》，以輕甜的梨香與細膩的小蒼蘭，在春末夏初，引領你悠遊在南歐水果市集(Petit Marche)之中。

SABON不只為限量身體磨砂膏戴上可愛的「果醬小浴帽」，更是將明星三部曲裝入編織果籃帶著走！SABON南歐水果市集(Petit Marche)集結SABON的果系香氛──愉悅討喜的《西西里柑橘》與《香蘋薰衣草》，讓清澈甘甜的果香帶走日常煩憂，明亮的色彩交錯，喚醒沉睡的感官，愉快幸福的感受從心而生。

市集，是地中海最迷人的文化風情，南歐地中海橫跨法國、西班牙、葡萄牙諸國，常年沐浴在明媚的陽光裡，輕快的果香、柔和的花香瀰漫在地中海沿岸的各個南歐市集。

SABON意欲捕捉南歐水果市集裡最鮮活的果香：繽粉野梨、西西里柑橘、香蘋薰衣草，同時也以大膽耀眼的活潑色彩設計，展現熱鬧歡愉的市集印象。繽紛野梨共六款單品，包含沐浴油、身體磨砂膏、絲綢身體乳液、宣言香水、護手霜、薰香組；南歐市集以精巧可愛的編織果籃盛裝著迷你明星三部曲，帶領大家進入地中海熱鬧的市集，以及四款綜合果香禮盒。