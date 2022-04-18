台中街頭比基尼辣妹洗車。

最美的風景是人！有名男子在臉書分享1部10秒影片，他拍下台中某露天洗車場，有2位穿著比基尼辣妹正在洗一輛「瑪莎拉蒂」轎車，清涼又養眼的畫面，讓他在貼文寫下「台中最美的風景是人！可是不會冷嗎？」；不過有網友看見影片中黃衣男疑似知名網紅「小哥哥艾理」，正在與團隊拍影片，但許多網友則羨慕「洗一次多少」、「都遇不到」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1部10秒影片，影片中在台中某露天洗車場，2名穿著比基尼辣妹正在洗一輛「瑪莎拉蒂」轎車，一名穿黃色西裝外套疑似知名網紅「小哥哥艾理」，另一旁還有位男子在拍攝；清涼養眼的畫面被原PO拍下，並寫下「台中最美的風景是人！可是不會冷嗎？」。

有名網友在台中街頭拍到比基尼辣妹洗車，讓他直呼「不冷嗎」。（翻攝自爆廢公社）

影片一出，網友紛紛表示，「洗一次多少」、「怕窮不怕冷」、「這移動太快了」、「都遇不到」、「我車髒了」、「好厲害！我真的不太會自己洗車」、「難怪每次洗車都洗好幾小時」、「想當那台車」。

也有網友表示影片中穿黃衣男子疑似知名網紅「小哥哥艾理」，與他的團隊正在拍片「小哥哥，是他在拍片對吧」、「跟本業配文」、；另外也有網友認為該洗車地點位在紅線轉彎處，質疑在此洗車「不危險嗎」。