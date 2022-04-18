政治評論員「宅神」朱學恒今(18日)突然在臉書直播中宣布，取消本週所有通告，原因是兒子的教練被驗出「陽性確診」，他為了照顧還未滿12歲的兒子，這周將在家照顧居家隔離的兒子。消息一出，不少網友表示擔憂，紛紛詢問固定通告來賓如資深媒體人黃暐瀚、前民進黨立委郭正亮「怎麼辦」。朱表示，黃將代班主持他早上的廣播節目，郭則要等他居隔結束才能上通告了。

政治評論員 朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道)

朱學恒今(18日)在其YT頻道「阿宅萬事通事務所」表示，真的不是他自己確診，而是上周六他帶兒子到新北市中和區某間訓練場進行訓練，不料，過幾天卻驗出場內一位教練確診，而他今下午才收到新北警分局通知這個消息。

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

朱學恒表示，因為兒子是未成年接觸者，他必須在家當「獄卒」，所以這周所有實體節目通告全部取消，早上主持的Pop Radio廣播節目交由黃暐瀚代班，每周二邀請郭正亮上直播的通告也將取消，視情況調整、恢復。

朱學恒強調，他是基於保護大家的心態而居家自主隔離，所以就算可以邀請政壇人物上節目，自己也不願意讓來賓有確診風險，若因此「擊潰」了哪一個政治人物，是很危險的。

朱學恒並苦笑表示，目前台北市長柯文哲和台北市媒體事務組成員都在居隔中，沒有接觸風險，會考慮跟他們遠端連線。最後，他強調自己沒有確診，只是為了照顧居隔的兒子。